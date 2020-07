Trailer pour la saison 2 de The Boys !

C'est la journée des trailers de séries TV, après The Umbrella Academy, voici celui pour la seconde saison de The Boys ! La série revient le 4 septembre sur la plateforme Prime Video d'Amazon.

La saison 2 encore plus dingue et intense voit The Boys être poursuivis par la loi, chassés par les Supes, et essayant de se regrouper pour affronter Vought. Caché, Hughie, Mother's Milk, Frenchie et Kimiko tentent de s'adapter à leur nouvelle normalité, alors que Butcher est introuvable. Pendant ce temps-là, Starlight doit se faire sa place parmi les Seven, alors que Homelander essaie d'en prendre le contrôle total. Son pouvoir est menacé avec l'ajout de Stormfront, une nouvelle Supe, qui a son propre dessein. De plus, la menace des super-villains prend de l'ampleur alors que Vought tente de capitaliser sur la paranoia de la nation.