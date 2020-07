L'un des retours les plus attendus à la télévision, avec la seconde saison de The Umbrella Academy, se montre enfin avec une bande annonce ! Et dans celle-ci, l'équipe se retrouve confrontée... à la fin du monde !

Envoyés dans le passé à Dallas en 1960, les frères et soeurs séparés se construisent de nouvelles vies - jusqu'à ce qu'une nouvelle menace les rassemble à nouveau.

The Umbrella Academy est de retour le 31 juillet sur Netflix.