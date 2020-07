[Rumeur] Un film Justice League: Rebirth en préparation

Il y a toujours énormément d'interrogations concernant ce qui a été nommé le DCEU (DC Extended Universe), l'univers de DC et Warner Bros. au cinéma, après l'échec des derniers films et notamment du plus ambitieux, Justice League. Après Birds of Prey, on attend le second opus de Wonder Woman, un film sur Flash et le retour du Suicide Squad, mais la cohérence de l'univers dans son ensemble est très effritée. Warner Bros. aurait une solution à ce problème avec une nouvelle rumeur qui nous vient de DCEUMythic.com et qui révèle qu'un projet de film Justice League: Rebirth serait en réflexion, qui serait une sorte de petit reboot de l'univers pour le relancer.

Le film ne serait pas une suite directe de Justice League, ni de sa Snyder Cut, mais bien un nouveau départ. Le film Flash traitera de Flashpoint et des Terres parallèles et ce dernier pourrait être la clé pour lancer une sorte de reboot du DCEU, sur lequel capitaliserait ce nouveau Justice League. C'est un évènement qui est arrivé plusieurs fois dans les comics, Flashpoint avait notamment lancé le reboot des NEW 52, c'est donc une hypothèse qui se tient. D'autant plus que le sous-titre Rebirth n'est pas choisi au hasard, c'est aussi le nom du relaunch de l'univers DC dans les comics en 2016, qui avait permi à l'éditeur de modifier un peu ce qui l'arrangeait pour retrouver une certaine cohérence et un lien avec le passé.

Le site en question indique aussi que J.J. Abrams serait un choix logique pour le projet, lui qui a signé un contrat avec la Warner Bros. et qui aimerait notamment travailler sur Superman . Il a de l'expérience avec les blockbusters et les relances de franchises (Star Wars/Star Trek). La scénariste Christina Hodson (Birds of Prey, Batgirl, The Flash ) est aussi un nom qui pourrait revenir car son travail semble plaire. Évidemment, il est encore trop tôt pour donner du crédit à ces rumeurs.