Stargirl renouvelée mais plus diffusée sur DC Universe

Un partenariat exceptionnel avait permis à la série TV Stargirl d'être diffusée à la fois sur la plateforme de streaming DC Universe et la chaine de télévision américaine The CW. Cet accord prendra fin en même temps que la première saison puisque l'on apprend que si la série est désormais renouvelée pour une seconde saison, mais qui sera uniquement diffusée sur The CW.

Même si Stargirl n'a qu'un lien très mince avec les autres séries de The CW et son fameux Arrowverse, suite à un cameo lors de Crisis on Infinite Earths, elle fait bien partie de ce groupe fermé désormais. Une annonce qui pose beaucoup de questions sur l'avenir de DC Universe, qui continue à perdre des contenus. Doom Patrol est maintenant également diffusée sur HBO Max, et la série animée Harley Quinn s'y dirige aussi. Titans et Young Justice sont les seuls contenus exclusifs restants de la plateforme pour le moment.