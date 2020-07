Star Wars: The Mandalorian arrive en comics

Chez Marvel et IDW

Lucasfilm compte bien exploiter la série TV The Mandalorian jusqu'au bout, surtout après les retours bien plus engageants que ceux des derniers films. Du coup, il est prévu des comics chez Marvel bien entendu, mais aussi chez IDW qui s'occupe de la ligne Star Wars Adventures pour tous les ages. Pas plus de précision quant au contenu ou aux équipes artistiques. Ces publications devraient débuter en automne 2020 jusqu'au printemps 2021, sachant que la saison 2 de la série est prévu pour octobre.