[Zap' MDCU] Sorties du 24/06/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 24 juin! Chez Boom Studios, on a fête le 50ème épisode de Mighty Morphin Power Rangers tandis que chez IDW, on lit Star Wars Adventures : Clone Wars. Chez Marvel qui fait enfin son retour sur les étals, on s'est jeté sur Immortal Hulk , Thor, Star Wars: Bounty Hunters et Empyre: Avengers #0. Du côté de DC Comics, on a été voir le numéro anniversaire de Green Lantern et on est resté sur des valeurs sûres avec the Flash , Batman et Suicide Squad.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Suicide Squad #6 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo Couverture de Bruno Redondo Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo Couverture de Bruno Redondo





(1) Mighty Morphin Power Rangers #50 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Jamal Campbell Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Jamal Campbell





(1) The Devourer King Part Five: Reign Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel & Laura Martin Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel & Laura Martin

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Apotheosis of Samuel Sterns Ecrit par Al Ewing Dessiné par Butch Guice Couverture de Alex Ross Ecrit par Al Ewing Dessiné par Butch Guice Couverture de Alex Ross





(1) Empyre: Avengers #0 Ecrit par Al Ewing Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX Ecrit par Al Ewing Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Their Dark Designs Part 8 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Guillem March & Javier Fernandez Couverture de Tony Daniel Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Guillem March & Javier Fernandez Couverture de Tony Daniel





(1) Reverse-Flash Family Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona

LES GRANDS DE L'INDé