Grant Gustin s'exprime sur le départ d'Hartley Sawyer

Comme vous le savez sans doute déjà, Harley Sawyer a été viré par la CW de la série TV The Flash suite à d'anciens propos assez odieux à caractère raciste et misogyne, entre autres. Le principal concerné avait présenté ses excuses dans la foulée, mais nous ne savions pas encore ce qu'en pensait Grant Gustin à savoir Flash dans la série éponyme. Sachez qu'il a finalement fait une déclaration sur Instagram. Voici un extrait de ce qu'il a déclaré :

Ces tweets ont brisé mon coeur, ils m'ont rendu fou de rage. Et ils sont révélateurs d'un problème bien plus important dans notre société. Aujourd'hui encore, notre pays continuer d'accepter et de protéger ce qui touche au harcèlement - qu'il soit direct ou non - à terroriser et à brutaliser les personnes noires...