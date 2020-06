Le légendaire Denny O'Neil nous a quittés

Dennis J. "Denny" O'Neil est mort à l'âge de 81 ans la nuit du 11 juin. Le scénariste était surtout connu pour son travail sur Batman , notamment les séries Batman , Detective Comics et Batman : Legends of the Dark Knight. Il a aussi été éditeur du super-héros pour DC de 1986 à 2000. Il est à l'origine, avec ses compères Julius Schwartz et Neal Adams, de la relance et de la version moderne et sombre de Batman .

Il enrichit de plus l'univers du justicier avec des personnages emblématiques comme Ra’s Al Ghul, Talia Al Ghul, Leslie Thompkins, Azrael et Richard Dragon. Il a relancé le Joker et Double-Face et a supervisé la mort de Jason Todd , le deuxième Robin .

Au-delà de la chauve-souris, on se souviendra aussi de la série mature et engagée Green Arrow and Green Lantern , toujours avec Adams, mais aussi son travail sur la Justice League, la Question, l'event Armageddon de 2001 ou le cultissime one-shot Superman vs. Muhammad Ali.

Il a aussi fait un passage chez Marvel, notamment sur Amazing Spider-Man , Iron Man et Daredevil , et a participé à la création de Madame Web, Hydro-Man, Obadiah Stane et Lady Deathstrike. Et il a même bossé sur Transformers, et trouvé en particulier le nom d'Optimus Prime. Et si ça ne suffisait pas, c'est lui qui a embauché Frank Miller pour travailler sur Daredevil .

Bref, tout ça pour rappeler, si besoin est, ce qu'a apporté l'auteur à notre passion. Ce grand monsieur s'est éteint, mais son héritage perdurera, pour notre plus grand plaisir !