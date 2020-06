Stjepan Sejic se consacre exclusivement aux webcomics

L'artiste Stjepan Sejic, qui a notamment récemment signé le roman graphique Harleen, annonce sa "retraite" des travails de commandes des éditeurs pour se consacrer exclusivement à ses projets au format webcomic. L'auteur de Sunstone l'a annoncé par l'intermédiaire d'une série de tweets.

"Depuis Sunstone, j'ai compris que je préfère le format du webcomic. Voir mes lecteurs enthousiastes et heureux à chaque nouveauté postée, c'est comme de l'énergie créative et le format standard du travail au mois et de l'attente des résultats ne marche plus pour moi. Demain je finis mes dernières pages pour l'industrie standard du comics, et ensuite je bouge vers le glorieux monde du webcomic. Je publierai toujours mon boulot en version papier chez Top Cow bien sûr, mais je pense que je vais passer les dernières décennies créatives de ma vie à prendre du plaisir." annonce l'auteur.

Sejic a en même temps publié une image de son prochain webcomic, The Queen and the Woodborn.