Marvel programme son FCBD en juillet

Alors que le Free Comic Book Day France a été reporté au 4 juillet prochain, l'édition américaine de l'événement n'a toujours pas de nouvelle date. Mais Marvel Comics a décidé de prendre les devants pour annoncer la date de publication de ces numéros gratuits via un communiqué de presse : ils seront disponibles le 15 juillet.

Pour rappel, cette année Marvel va proposer deux fascicules respectivement dédiés aux X-Men et à Spider-Man/Venom. Le premier contiendra le prologue à l'événement X of Swords par Jonathan Hickman & Pepe Larraz, qui occupera la quasi-totalité des titres de la gamme mutante plus tard dans l'année, et une seconde histoire de Tom Taylor & Iban Coello, qui présage peut-être de l'arrivée du duo sur un titre plus tard. Quant au second numéro, Donny Cates & Ryan Stegman introduiront le prochain chapitre de leur run sur Venom et Jed Mackay, l'auteur de Black Cat, fera équipe avec Patrick Gleason pour l'autre partie de ce one-shot.