Nouvelle affiche pour Wonder Woman 1984

Alors que Wonder Woman 1984 n'est pas encore fixé sur sa date de sortie définitive, comme nous le rappelions hier, le film continue malgré tout sa promotion et se dote d'une nouvelle affiche mettant en avant Diana dans sa nouvelle armure, avec le lasso de vérité. Et autant dire qu'entre l'effet psychédélique années 80, l'armure dorée et le lasso, il y a de quoi donner des crises d'épilepsie !

Cette suite de Wonder Woman sera toujours réalisée par Patty Jenkins, avec Gal Gadot, le retour de Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Sortie pour le moment prévue le 14 août.