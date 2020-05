Wonder Woman 1984 encore repoussé ?

D'abord prévu pour le mois de juin et repoussé au 14 août à cause la pandémie du covid-19, le film Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins n'est pas encore assuré de voir les salles de cinéma cet été. Son sort est désormais lié à celui du prochain film de Christopher Nolan, Tenet, lui aussi produit par la Warner Bros. Ce dernier est prévu pour le 17 juillet, mais pour que cette sortie puisse se faire, la Warner a besoin qu'au moins 80% des salles de cinéma soient ouvertes à travers le monde, ce qui est loin d'être assuré pour le moment. Si ce n'est pas le cas, Tenet prendrait alors le créneau de Wonder Woman , le 14 août, et la suite des aventures de l'amazon seraient alors repoussées à la fin de l'année, pour le mois de décembre.

Wonder Woman 1984 verra la princesse amazone affronter les années 80 avec au casting Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell, et est donc toujours prévu pour le 14 août, pour le moment.