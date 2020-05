Le casting de l'adaptation des Freak Brothers se précise

Et il y a du beau monde !

Le comics Les Fabuleux Freak Brothers va être adapté en série animée, et nous connaissons désormais le casting principal qui va interpréter les trois personnages principaux ainsi que le chat de Fat Freddy. Il y aura du beau monde puisqu'il s'agit de Woody Harrelson, John Goodman, Tiffany Haddish et Pete Davidson. La série TV sera composée de 8 épisodes de 22 minutes, et le premier devrait arriver en automne sur une chaine qu'il reste à définir.

Les Fabuleux Freak Brothers est une série de comics underground créée par Gilbert Shelton en 1968. Malgré son côté confidentiel, elle a rencontré un succès qui l'a fait durer dans le temps, et même traverser l'Atlantique. Le premier mini-épisode sur quatre de la série animée peut être visionné ci-dessus. Attention, ce n'est pas pour les enfants et c'est en anglais (même si Youtube peut proposer une traduction).