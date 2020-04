Fox-Boy 2 et 3 lancent leur financement participatif

Laurent Lefeuvre, le créateur de Fox-Boy, a décidé de s'investir à fond dans son super-héros breton, notamment par sa collaboration avec l'éditeur Komics Initiative. L'année dernière, il avait lancé une campagne de financement participatif afin de produire le premier tome d'une série Fox-Boy. Celui-ci est sorti en début d'année.

Ce tome 1 était aussi la suite des deux excellents premiers tomes parus chez Delcourt, dont il a pu récupérer les droits. Désormais, il propose aux lecteurs d'aider au financement de la réédition de ces deux albums, mais remaniés pour qu'ils deviennent des tomes 2 et 3 afin d'avoir une série cohérente. Ce n'est cependant pas la seule modification qui a été faite, puisque le format est plus grand et les planches ont eu le droit à des retouches, l'auteur étant un grand perfectionniste.

Comme d'habitude, plusieurs contreparties sont proposées, et différents paliers permettent d'étoffer l'offre. Le projet a été financé en quelques minutes seulement. Pour le moment, seul le tome 2 est proposé, le tome 3 arrivera au palier 9. Sachant qu'en 15h, nous en sommes déjà au palier 5, cela ne devrait pas poser de problème ! Si vous souhaitez participer, et profiter des éditions Collector qui ne seront pas disponibles dans le commerce, vous pouvez aller sur la page Ulule du projet : https://fr.ulule.com/fox-boy-2-et-3/