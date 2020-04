Reprise des publications françaises

Depuis le début du confinement, le marché des comics en France est en pause. Avec l'annonce d'un relachement pour le 11 mai, les éditeurs s'organisent pour se préparer à la reprise des publications, avec la possible ouverture des librairies. Les informations arrivent doucement, et se répercutent aussi rapidement que possible dans notre calendrier. Vous pouvez le consulter pour notamment voir les sorties de mai, voire de juin prévues.

Les sorties Delcourt et Urban sont tirées de leurs sites respectifs. Delcourt annonce pour mai et tout début juin. Concernant Urban, son planning va jusqu'en octobre, mais certains mois semblant assez vite, il sera probablement complété avec d'autres publications. L'éditeur a surtout donné des dates aux albums qu'il avait déjà annoncés. Il y a cependant certains titres qui n'ont pour le moment pas de date, comme par exemple le tome 3 de Trees, le tome 6 de Paper Girls ou encore le tome 2 de l'Intégrale Nightwing .

Panini n'a encore rien annoncé, et les dates mises dans le calendrier correspondent à celles que l'on peut trouver sur les sites marchands du web. Cependant, l'éditeur précise sur son Facebook que le planning est normalement prêt, et qu'il devrait commencer à se dévoiler officiellement dans la semaine. Le calendrier sera mis à jour si des changements ont lieu.

Concernant les plus petits éditeurs, les choses se mettent en place aussi. Bliss a par exemple annoncé de nouvelles dates pour ses prochaines publications. Bref, le calendrier devient de plus en plus précis, mais tout ça n'est bien sûr pour le moment que théorique. En effet, nous ne savons pas encore ce qu'il se passera après le 11 mai, et il faudra attendre les annonces du gouvernement demain pour savoir si ces plannings sont maintenus.