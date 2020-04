Sorties VF et sélection MDCU d’avril 2020

Comme vous vous en doutez, en ce début de mois, il n'y aura ni la liste des sorties du mois ni la sélection MDCU avec nos avis. En effet, en l'état actuel, il n'y a aucune visibilité sur les sorties d'avril. Le confinement a fermé toutes les librairies physiques, et seules les commandes en ligne sont encore possibles. Petit à petit, les éditeurs ont fait le choix de mettre leurs prochaines sorties en pause, donc les sites de vente en ligne vivent de plus en plus sur leurs stocks. D'ailleurs, même le monstre Amazon ne vend plus de livre actuellement.

Pour faire simple, tout le marché français de la BD est en pause. Le confinement durera minimum jusqu'au 15 avril, donc rien ne changera d'ici cette date, mais la probabilité que ça dure au moins jusqu'à la fin du mois est forte. Et même si les librairies rouvrent, il y aura un temps de retour à la normal. Nous ne savons pas si les éditeurs peuvent imprimer les livres, ni s'ils ont en stock des nouveautés. En fait, la vraie question est surtout de savoir si des BD sortiront en mai, voire en juin...

Du coup, avec cette visibilité totalement floue, les éditeurs ne peuvent pas donner de dates de sortie. Ils sont en pause, donc il y a fort à parier que lors du retour à la normal, c'est le planning entier de l'année qui sera à revoir. Ils ne peuvent pas publier l'équivalent de trois mois de sorties sur un seul mois, donc tout sera décalé. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir qu'il n'y a aucune modification de calendrier de sorties sur leurs sites, parce qu'ils n'ont rien d'autre à mettre.

Le calendrier MDCU est de ce fait faux pour les prochains mois. Nous pourrions nous amuser à mettre des fausses dates, mais il est plus simple de laisser en état en attendant de nouvelles informations. Pour le moment, il ne nous reste qu'à relire ce qu'il y a dans notre bibliothèque, ou à finir notre pile de nouveautés.