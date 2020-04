Changement de dates pour The Batman, The Flash et Shazam 2

Après les films du MCU, ce sont ceux de la Warner qui trouvent de nouvelles dates de sortie afin de gérer au mieux la pandémie en cours. The Batman sortira finalement 4 mois plus tard que prévu, avec une date qui passe du 25 juin 2021 au 1er octobre 2021. Un peu plus loin de nous, The Flash fait l'inverse et avance sa date d'un mois passant du 1er juillet 2022 au 2 juin 2022. Enfin, la suite de Shazam aura un beau retard avec une nouvelle date de sortie au 4 novembre 2022 au lieu du 1er avril.

En revanche, Wonder Woman 1984 et The Suicide Squad ne changent pas leurs dates, soit respectivement le 14 août 2020 et le 6 août 2021. Et il y a deux films dont on n'a pas de nouvelles : Black Adam prévu le 22 décembre 2021 et DC Super Pets pour le 22 mai 2022. Enfin, sachez que les dates données sont les américaines, mais ce sera à quelques jours près celles de la France.