Sam Raimi confirme sa présence sur Doctor Strange 2 !

Alors que le projet de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est toujours à la recherche de son réalisateur après le départ de Scott Derrickson, la rumeur autour d'un sauvetage par Sam Raimi pourrait bel et bien se concrétiser. Le réalisateur de la premère trilogie Spider-Man chez Marvel, sous Sony à l'époque, a laissé entendre qu'il est effectivement impliqué dans le projet, même s'il n'annonce pas directement en être aux commandes.

Interrogé sur la référence qu'il avait faite à Doctor Strange dans Spider-Man 2, Raimi répond ceci : "Doctor Strange était tellement original, mais quand on a créé ce moment dans Spider-Man 2, j'aurais jamais imaginé que l'on fasse un film Doctor Strange un jour. Donc c'était vraiment drôle que cette réplique soit dans le film. J'aimerais dire que l'on a été visionnaire et que l'on savait que j'allais être impliqué dans ce projet."

Le réalisateur annonce donc clairement sa participation à cette suite de Doctor Strange mais ne dévoile rien de plus, même s'il ne semble pas tiré par les cheveux de le voir à la réalisation. Rappelons que Marvel Studios annonçait un film plus accès sur l'horreur, genre que maitrise parfaitement Raimi au vu de sa filmographie, avec notamment la trilogie Evil Dead ou encore Jusqu'en Enfer.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est toujours prévu pour novembre 2021, même si le projet est en pause pour le moment et que le tournage ne débutera pas en juin comme prévu initialement.