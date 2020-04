Endgame : une fin alternative pour Black Widow

Alors que la plupart des scènes coupées et/ou alternatives du film Avengers: Endgame ont été dévoilées, notamment sur le Blu-ray ou encore la plateforme Disney+, il semblerait que Marvel Studios ait encore de la bobine en stock ! C'est ainsi que fait surface une version alternative de la mort de Black Widow, interprétée par Scarlett Johansson.

Rappelez-vous, dans la version finale diffusée, Natasha et Clint Barton (Jeremy Rener) s'affrontent pour savoir qui aura le privilège de se sacrifier pour récupérer la pierre de l'âme. Dans cette version, le duo affronte l'armée de Thanos, et Natasha fait le choix de se sacrifier au moment où elle aperçoit Thanos arriver sur les lieux, alors que Clint est au sol et ne peut qu'être témoin du choix de son ami.