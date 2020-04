Plus de 50 millions d'inscrits à Disney+

Disney a annoncé que plus de 50 millions de personnes se sont inscrits à leur plateforme de streaming Disney+, tous pays confondus et durant ses 5 mois d'existence. Ce nombre a augmenté de 21 millions durant ces 2 derniers mois, suite au lancement au Royaume-Unis, en Irlande, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche, Suisse et France bien sûr. Autre gros marché, le service a été lancé en Inde le 3 avril, et y a engrangé 8 millions d'utilisateurs depuis.

Il s'agit donc d'un succès pour Disney puisque la compagnie avait comme objectif d'atteindre 60 à 90 millions d'utilisateurs à la fin de l'année fiscale de 2024. Elle pourrait donc l'atteindre 4 ans en avance. En effet, la plateforme va bientôt être lancée dans d'autres pays d'Europe, en Amérique Latine et au Japon. Ce succès s'explique aussi par la crise du coronavirus en cours, mais permet à Disney, actuellement en difficulté, de sortir la tête de l'eau.