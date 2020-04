Retour de la 1ère figurine Spawn en financement participatif

Todd McFarlane, le créateur du personnage de Spawn, a lancé une campagne de financement participatif pour produire une nouvelle figurine Spawn. Pour être plus précis, il s'agit de la première figurine du personnage créée en 1995 par McFarlane Toys revue et corrigée pour ses 25 ans. Parmi les modifications, elle est plus détaillée, plus grande et mieux articulée. Comme son modèle, elle existe en deux versions : avec masque et sans masque. Celle sans masque a de plus le costume moderne du personnage. Il existe enfin une version non peinte.

Il existe différents palier, et différentes offres que vous pouvez aller consulter sur la page Kickstarter du projet. Sachez que si la figurine vaut 40$, les frais de port pour la France s'élèvent malheureusement à 33$, ce qui fait un objet à environ 70€ sans compter de possibles taxes. McFarlane demandait 100 000$ pour produire la figurine, objectif qui a très vite été atteint : le projet est financé au moment de publication de cette news à hauteur de 660 000$.