Les comics qu'il ne fallait pas rater en 2019

En cette période compliquée de début d'année 2020, MDCU vous propose une sélection des meilleures lectures comics de l'année dernière, avec deux titres par personne du staff, pour vous assurer que vous n'avez rien raté des pépites parues en 2019 !

Jeff

Teenage Mutant Ninja Turtles Classics

Le premier est Teenage Mutant Ninja Turtles Classics Tome 1 par Hi Comics. Il est sorti le 30 octobre 2019 pour 39.90€. Derrière ce prix un petit peu plus élevé que d'ordinaire (surtout pour Hi Comics) se cache une pépite. Il s'agit tout simplement des premiers numéros de la série originelle autour des Tortues par Kevin Eastman et Peter Laird. Pour la première fois, le public français découvre donc les toutes premières histoires autour des tortues mutantes. Non seulement cet opus a donc une dimension historique, mais en plus, il est foutrement bon. Certains mentionnent des dessins un peu vieillots mais ce n'est même pas le cas. On s'y fait en trois-quatre pages. C'est dark, prenant, fun et compilé dans une sublime édition Blind ée d'anecdotes et de déclarations des auteurs. Il s'agit, pour moi, de l'achat qu'il ne fallait pas manquer en 2019.

Green Lantern Terre-un

Mon deuxième choix est Green Lantern terre-un Tome 1 par Urban Comics. Il est sorti le 18 octobre 2019 pour 15.50€. Comme je l'avais signalé à l'époque, il s'agit, selon moi, d'une des meilleures revisites de ces dernières années. Le point fort réside dans le fait que les auteurs font du Green Lantern ... sans faire du Green Lantern . Un récit exceptionnel tant sur la partie graphique que sur le scénario. Si voulez plus de détails, ma review est disponible ici.

Thee Amazing Z

The Last Temptation

Mon coup de coeur de 2019, c'est la réédition par Vestron de The Last Temptation, le comic book écrit il y a 25 ans à quatre mains par Neil Gaiman et la rock star Alice Cooper. Au-delà de l'excellent scénario qui reprend le personnage de Steven que l'on retrouve souvent au coeur de pas mal de titres du Coop' depuis 1975, The Last Temptation fait écho à l'album du même nom sorti en 1994. On peut donc écouter le disque tout en lisant le comics puisque chaque chanson est la bande son du scénrio. Qui plus est, les dessins typiques des années 1990 de Michael Zulli renvoient aux douces heures des Spawn début pour cette histoire horrifique et bien amenée. Voilà une sortie qu'il ne fallait pas rater en 2019. Tu peux lire la review ici !

Julien



Mister Miracle

Que l'on n'ait pas peur de le dire, Tom King et Mitch Gerads ont réalisé un comic book qui devrait marquer l'histoire du medium. Parce qu'il renouvelle ce que peut-être une série de super-héros, parce qu'il invente de nouveaux codes, parce qu'il réussit à s'intégrer dans l'univers de DC sans forcément faire du DC, et parce que, enfin, il ouvre la porte à un tout nouveau public qui n'a jamais été intéressé par les super musclés en slips. Les auteurs réussissent ce tour de force avec une complémentarité impressionnante, en redonnant la place qu'ils méritent aux personnages de Scott Free et de Big Barda, dans une histoire d'une originalité et d'une ingéniosité folle, qui allie l'intime et les enjeux dantesques. King a un don pour écrire les conflits internes des personnages, pour jouer l’équilibriste entre le léger et le lourd, pour alterner l’ordinaire et l’extraordinaire. C’est drôle, décalé, intelligent, touchant, original et plus que jamais, humain. Même sans connaissances préalables du Quatrième Monde de Jack Kirby, vous pouvez vous lancer puisque tout, ou presque, est résumé dès la première planche pour tout remettre dans son contexte. La BD a été plutôt bien acceuillie en France et c'est amplement mérité. À vous de vous lancer.

Doom Patrol de Grant Morrison

À la fin des années 80, le scénariste montant Grant Morrison met sa folie au service d'une équipe de seconde zone qui a du mal à percer, la Doom Patrol. Il va faire un peu le ménage en supprimant certains personnages et en en créant des nouveaux, et redonner de la vitalité à l'équipe et à la série. Il va se servir de ces personnages pour laisser libre court à son imagination incomparable et lancer des concepts plus dingues et originaux les uns que les autres, avec toujours beaucoup de profondeur et un versant philosophique sous-jacent. Du punk débridé et ingénieux absolument passionnant, qui reste une vraie référence du genre. Servi par d'excellents dessins très "âge d'or de Vertigo" de Richard Case. C'est enfin réédité comme il se doit en 3 tomes, dont les deux premiers sont sortis, et c'est absolument immanquable pour tout fan de comic books.

Sofia

Seliny Kyle : Catwoman

En 2019, j'ai aussi bien lu de l'indé que du mainstream Et malgré le fait que je suis beaucoup moins à jour sur les lectures des gros bonnets de l'édition, j'ai tout de même eu quelques bonnes lectures. La première se trouve être la série Selina Kyle : Catwoman écrite et dessinée par Joëlle Jones. Déjà présente sur quelques numéro du Batman Rebirth de Tom King, il n'est pas surprenant de la voir contiuer sur cette série "spin-off" (mais peut être lue indépendemment) nous montrant la vie de Selina après qu'elle est décidée de quitter Gotham. Le scénario de Jones est très classique dans son déroulé. Catwoman qui met son nez dans les affaires d’une famille politique riche et puissante avec de sombres secrets, et voit donc sa vie menacée. Le rythme est bon mais aurait mérité un peu plus de peps, car certains points de l’intrigue traînent un peu en longueur. Mais ses petits points négatifs sont relégués au second plan quand on voit la maîtrise que possède Joëlle Jones sur Selina Kyle. Car ici, si la jeune femme enfile volontiers son costume de Catwoman, c’est avant tout à masque découvert qu’elle se révèle la plus intéressante. C’est en s’appuyant sur des éléments imaginés par Ed Brubaker durant son run que Jones écrit son récit. On peut le voir par rapport au passé de Selina, de l’attachement qu’elle porte sur sa ville natale mais surtout le lien affectif qu’elle a avec sa sœur, Maggie. Sensible, fragile, forte, et déterminée, c’est ainsi que le lecteur perçoit le personnage. On peut même dire qu’elle nous apparaît sous un nouveau jour, et qu’on la découvre plus complexe que la simple “voleuse de bijoux en costume de cuir jouant au chat et la souris avec Batman ”. La psyché du personnage est mise en page à travers les pensées de Selina devenue insomniaque ainsi que par le dessin de Jones. Son passé avec Bruce est d’autant plus important puisqu’on est témoin de tout l’amour qu’elle lui porte mais qu’elle a préféré s’éloigner pour laisser Batman rester le protecteur de Gotham. Le dessin de Jones est exceptionnel. En voyant la prestance que dégage Selina Kyle il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Jones la dessiner. Chaque geste témoigne de la grâce qu’est cette femme, de la beauté qu’elle renvoi aux personnes autour. Il y aussi cette assurance qui est à la fois un masque et une vérité. La construction des planches est intéressante, dynamique et portée en grande partie par soin qu’apporte Joëlle Jones aux visages en gros plan des personnages. On peut aussi citer le travail complémentaire de Fernando Blanco sur les flashbacks. Avec ce premier tome, Joëlle Jones invite aussi bien les anciens lecteurs que les nouveaux à découvrir une Catwoman plus aboutie. Le personnage ne nous a jamais paru aussi humain que sous le trait de Jones. La touche accordée à la vie personnelle de la jeune femme ouvre la possibilité d’avoir un récit plus intimiste.

Skyward

Willa est une jeune fille au début de la vingtaine, coursière dans une petite entreprise de livraison et joviale, elle veille soigneusement sur son père. Dans son traitement elle fait beaucoup penser à une Max Guevara (Jessica Alba) dans la série télé Dark Angel de James Cameron diffusée au début des années 2000. Willa et Max partagent le même métier, sauf que la deuxième se déplace en vélo et que la gravité existe encore malgré le décor post-apocalyptique. Aussi loin que je m’en souvienne, personne n’avait encore imaginé un récit de science-fiction en comics où la gravité a disparu. Au fur et à mesure de la lecture, on constate que Joe Henderson n’a pas simplement pris cette idée pour faire originale, mais qu’il a également bien travaillé le sujet. Chaque détail est pensé à rendre le tout cohérent, même ce qui aurait pu nous échapper à la lecture. Par exemple, ceux n’ayant jamais connu l’avant G-Day, ne savent pas à quoi servent les panneaux de signalisation au sol. Un auteur moins observateur et moins minutieux n’aurait pas forcément pensé à le montrer. L’action est présente mais de façon vraiment minime, nous laissant un peu sur notre faim. La cause serait due à la personne qui fait figure de menace. Je n’ai pas ressenti le danger émaner de lui, ce qui a été un peu décevant. Niveau dessin on est dans le superbe. C’est détaillé de manière à faire ressortir les actions et les mouvements des personnages. Il y a un travail de folie pour rendre la non-gravité réaliste. On peut vraiment mesurer l’effet que cela pourrait donner si on arrivait à ça. Le trait de Lee Garbett est fluide, les personnages sont tout en souplesse, et les décors varient selon l’endroit où se passe la scène. En conclusion, un tome 1 qui pose les bases de l’univers et de ses personnages en misant beaucoup sur les détails et la personnalité de Willa. C’est une lecture simple d’accès, agréable, et qui se lit assez rapidement.

AfA



Plutôt que d'essayer vainement de sélectionner les deux meilleurs titres parus en 2019, je préfère vous en proposer deux qui n'ont pas forcément été mis en avant l'année dernière et qui méritent pourtant votre attention.



Doctor Star



Si vous n'avez pas encore craqué sur le formidable Black Hammer, cette mini-série vous permet d'apprécier toute l'étendue du talent de Jeff Lemire. Point n'est besoin d'avoir lu la série principale pour comprendre ce récit complet. Il ne vous dévoilera d'ailleurs rien de l'intrigue de Black Hammer mais il vous permettra de goûter à sa puissance émotionnelle. Lemire n'a pas oublié que les surhommes ne sont pas infaillibles et que l'engagement super-héroïque n'est pas sans prix. C'est la terrible leçon qu'apprend au prix fort Doctor Star qui, dans ses vieux jours, est confronté à la mort imminente de son fils unique, fils qu'il a délaissé toute sa vie pour jouer les justiciers masqués. Difficile de rester de marbre à la lecture de ce récit déchirant d'un vieux héros à qui il ne reste que ses souvenirs et ses regrets.





Grave



Richard Corben a enfin obtenu une reconnaissance internationale avec sa consécration à Angoulême. Mais il reste plus connu par les vieux lecteurs de comics que par la nouvelle génération. Et c'est profondément regrettable car non seulement c'est l'un des derniers géants encore en vie de la BD américaine mais aussi un des rares dont le talent n'a fait que croître au fil des ans et qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. Une belle preuve de ce talent réside dans son dernier recueil d'histoires horrifiques, Grave, qui est un hommage aux comics d'horreur des années cinquante. Chacun de ces courts récits est présenté en noir et blanc et se déroule dans les fifties, renforçant ainsi la parenté avec les EC Comics dont l'auteur s'inspire. Au programme : de nombreux contes macabres dont la chute est souvent teintée d'une cruelle morale et d'humour noir. Si les intrigues utilisent des ficelles bien connues (le neveu qui veut escroquer sa vieille tante et dont la cupidité lui sera fatale par exemple), ce sont l'atmosphère qui se dégage de ce recueil et la puissance graphique d'un Corben magistral qui rendent cet ouvrage incontournable. Au verso, l'auteur propose un récit dans un tout autre registre puisqu'il se déroule dans ce qui ressemble à la Grèce antique. Là encore, le trait incomparable de l'artiste fait la différence dans cette histoire de vengeance. Et pour ne rien gâcher, le travail éditorial de Delirium enrichit agréablement l'expérience de lecture.

Adrien

Alan Moore présente Swamp Thing

Pour mes coups de coeur 2019, je vais lorgner du côté de l'horreur et du malsain. En premier choix, le tome 1 d'Alan Moore présente Swamp Thing est un classique, mais il a été réédité en 2019 par Urban, et on ne peut qu'en remercier l'éditeur. L'auteur n'est plus à présenter, mais à l'époque de cette série, il n'avait pas la notoriété d'aujourd'hui, et c'est l'une des oeuvres qui l'a fait connaitre. Le mieux est de lire ce qu'a fait Len Wein sur le personnage avant (très bon aussi), afin de se rendre compte de la façon dont Moore va repenser Swamp Thing et le concept même du personnage. Fascinant. Sans oublier qu'il introduit des éléments-clés comme le Parlement des Arbres ou John Constantine qui aura ensuite sa série et son succès. Tout le run de Moore sera réuni en 2 tomes par Urban, et malheureusement, le tome 2 sortira lorsque les librairies rouvriront. Le petit bémol est le choix de la couleur par l'éditeur, je préfère la précédente édition en noir et blanc de Delcourt.

Immortal Hulk

Mon second choix ne s'éloigne pas trop de l'ambiance, puisqu'il s'agit d'Immortal Hulk , dont deux tomes sont parus en 2019 chez Panini. Al Ewing, le scénariste, s'inspire des vieux comics d'horreur, dont même Swamp Thing s'inspire. Dans cette série Hulk est immortel et fait même revenir Bruce Banner à la vie lorsqu'il meurt. Le personnage est plus violent et flippant que jamais. Les dessins de Joe Bennett regorgent de détails, et nous mettent mal à l'aise. Jamais dans une série Hulk une telle ambiance n'a été proposée, et ça parait maintenant une telle évidence, qu'on ne comprend pas bien pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Bref, Hulk est un monstre, et la bonne nouvelle, c'est que la série ne faiblit pas avec le temps. Un troisième tome est paru en début d'année 2020, en attendant la suite...

Cyrille

Death or Glory

La dernière série de Remender. Ici, on a un titre qui va à cent à l'heure, et qui aborde plusieurs thématiques intéressantes dont la récurrente thématique du père. Par le biais du personnage de Glory, Remender s'attaque au monde du traffic d'être humain et aussi fait des commentaires sur le système de santé aux USA. Egalement, le fait de faire de l'héroïne une ancienne championne de courses de voiture permet de faire des courses poursuites endiablées. Et c'est là qu'intervient Bengal, le dessinateur français. En effet, son style cartoon colle parfaitement à l'histoire. Même s'il se passe des trucs horribles, il y a un certain mélange homogène entre le ton de l'histoire et le dessin. De même que les courses de voitures sont sublimées par Bengal, le dynamisme de ses planches vous marque la rétine à coup sûr. Bref, une équipe de qualité pour un titre qui va durer 2 tomes.

Thor Par Simonson

Pour mon anniversaire, j'ai voulu replonger dans les lectures de mon enfance et me suis pris les 2 tomes de la collection icons sur le Thor par Simonson. Que dire si ce n'est : "Quelle baffe ce comics !" ! En effet Simonson nous fait voyager aux quatres coins des neuf royaumes, nous inclut de nouveaux personnages dans la mythologie du dieu nordique dans les comics marvel et en plus de ça nous sert un dessin qui, à mon sens, n'a point mal vieilli ! Honnêtement, c'est probablement LA meilleure histoire de Thor , et ce serait dommage de vous en priver. Simonson arrive à multiplier les intrigues sans se perdre et cela vous permet d'avoir une lecture qui ne vous ennuie jamais ! En effet, on est toujours en train de suivre tel ou tel personnage à travers les neuf royaumes et pas seulement Thor , du coup on est dépaysé car on change trois ou quatre fois de décors dans une même issue ! On a un Loki qui en plus sert ses propres intérêts, bref, c'est limite on en vient à regretter cette époque parfois, même si c'est pendant son run qu'on a eu droit à la première apparition de Thor Grenouille !

Bart

Ignited

Mark Waid a lancé chez les Humanoides Associés un univers partagé entre trois séries: Omni, Strangelands et Ignited que je vous présente ici. On y suit pusieurs personnages qui ont survécu à une attaque dans leur lycée et ont commencé à développer des pouvoirs (ce qui est l'élément liant les différentes séries). On suit essentiellement la vie du lycée et des lycéens après cette attaque et comment la ville réagit en envyant l'armée, en armant les profs mais aussi les personnes s'y opposant, dont nos héros. On retrouve donc des thématiques sociales qui reviennent assez régulièrement aux infos mais agrémentés d'une touche de pouvoirs; La seule assez dommage, c'est que les personnages ne sont pas tous très caractérisés et on a donc du mal à cerner certains. Chaque chapitre s'ouvre sur une scène dans le présent avant de revenir sur les événements passés, mais il y a assez peu de réponses de ce côté-là et il faudra voir si la suite nous aide à y voir plus clair.

Batman: the Dailies

Je salue ici l'initiative d'Urban Comics d'avoir plublié Batman: The Dailies qui regroupe la première partie des strips de quelques cases publiés à l'époque du lundi au samedi dans les journaux. C'est assez bien fait et présenté de façon assez simple. Urban a agrémenté son édition avec des l'éditorial revenant sur la genèse de ce projet et évoquant les autres strips, qui espérons-le, seront publiés à leur tour. En attendant, ave Batman , une partie du risque était enlevé, contrairement aux publications sur Superman ou Wonder Woman . On trouve dans ce premier tome (sur 3 potentiels) quelques aventures qui s'étalent sur 2 à 3 mois de publications. On découvre les codes des strips avec par exemple un mini-résumé dans le strip du lundi. Les histoires ne nécessitent pas une grosse connaissance de Batman , on retrouve les personnages principaux que sont Batman , Robin, Alfred et Gordon et on a même une histoire autour du Joker . La partie graphique est vraiment pas mal et l'absence de couleur aide sans doute à rendre la chose moins vieillot. Une belle initiative à tester.