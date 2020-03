Le film Morbius reporté à 2021

On en finit plus des annonces de dates de sorties de films repoussées à cause du coronavirus, et c'est cette fois du côté de Sony que l'on fait le choix de ne pas conserver le créaneau original pour son film Morbius, qui était prévu le 31 juillet 2020. À la place, c'est un gros décalage qui est annoncé puisque le film solo sur le vilain de l'univers de Spider-Man est désormais prévu pour le 19 mars 2021 !

Jared Leto interprète le rôle de Mobius dans ce spin-off, aux côtés de Matt Smith/Loxias Crown, Adria Arjona/Martine Bancroft, Tyrese Gibson/Agent Stroud et Jared Harris. Morbius est réalisé par Daniel Espinosa.

On note aussi chez Sony les décalages de Ghostbusters: Afterlife et Uncharted, les deux films pour le 5 mars 2021.