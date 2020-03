[Sorties Comics] Mercredi 25 Mars

Glénat Comics



Pas de note

Chez les Carlyle, on ne lave pas son linge sale en famille. On le nettoie.



Quatre ans auparavant, Jonah Carlyle, promis à l’exécution, avait finalement été épargné par sa sœur, Forever. Jonah Carlyle était alors mort pour offrir à Jonah Ker une nouvelle vie au cœur des terres désolées. Mais s’il a pu échapper au sort que sa famille lui a promis, il ne pourra pas échapper au monde que sa famille a créé...



Dans ce nouvel arc de Lazarus, la série fait un saut dans le passé pour revenir aux événements de X+67, ceux d’après – et la « fracture » à venir.

Prix : 15.95€