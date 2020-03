[Covid-19] Diamond arrête la distribution de comics

Le plus gros ditributeur de comics aux Etats-Unis se nomme Diamond Comics Distributors, et s'il vous est arrivé de commander des comics VO, vous avez sûrement déjà feuilleté ses gros catalogues de previews. Steve Geppi, le fondateur et dirigeant de l'entreprise, a publié une déclaration précisant les mesures mis en place pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Et c'est très simple : le distributeur va arrêter la réception de comics des éditeurs à partir d'avril, et donc fatalement la livraison de comics auprès des comic shops.

S'il y avait déjà de plus en plus de doutes sur l'accès aux comics papier outre-atlantique, cette annonce donne un gros coup d'arrêt à l'industrie. Comme nous le voyons en France, le risque est de voir les commandes internet exploser, voire les achats de comics numériques, ce qui pourrait faire très mal aux comic shops. Il faudra aussi être attentif aux réactions des éditeurs, notamment Marvel et DC. Il ne serait pas étonnant qu'ils préfèrent repousser leurs sorties d'avril, ce qui aurait aussi un impact sur les sorties françaises à terme.