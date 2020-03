[Sorties Comics] Vendredi 20 Mars

Bliss Comics

Scénario : Jeff Lemire

Dessin : Mico Suayan, Butch Guice, Lewis LaRosa, Doug Braithwaite

Couverture : Juan Doe



BLOODSHOT ÉTAIT L’ARME PARFAITE…

…Une machine à tuer, infusée de millions de nanites lui donnant des pouvoirs hors du commun. Un pantin aux souvenirs manipulés, aux ordres d’une organisation paramilitaire secrète qui l’envoyait sur les missions les plus dangereuses et immorales. Aujourd’hui, Bloodshot s’est libéré de ses anciens maîtres, mais l’ombre de son passé le suit toujours. Sous le choc des conséquences de sa vie antérieure, il vit caché, au bord de la folie. Poussé à reprendre les armes, il devra faire la paix avec ce qu’il était auparavant.

Voici sa quête d’identité, dans ce thriller passionnant de Jeff Lemire (Black Hammer, The Valiant, Gideon Falls,…), l’auteur récompensé de plusieurs Eisner Axards et nommé à Angoulême. Il s’entoure d’artistes hors-normes, dont Mico Suayan (Harbinger ), Lewis LaRosa (Punisher) et Doug Braithwaite (Justice).

Contient la série Bloodshot Reborn #1 à 18, 0 et Annual #1 + La mini-série Bloodshot USA #1-4

Prix : 49€