[Coronavirus] Report des prochaines sorties comics

Les librairies n'étant pas des magasins essentiels, le seul moyen d'acheter des comics en ces temps de confinement est de passer par internet (mais en évitant Amazon). Il faut cependant savoir que les prochaines nouveautés risquent fortement d'être repoussées. En effet, certains éditeurs ont déjà annoncé des reports, notamment Delcourt, Glénat, Ankama ou Futuropolis. Ankama précise d'ailleurs que c'est tout le réseau de distribution qui est à l'arrêt, ce qui impacterait temporairement tous les titres.

Cet arrêt peut être cependant une bonne nouvelle, car il permet de ne pas trop favoriser les sites de commandes en ligne par rapport aux boutiques physiques obligées de fermer. Concernant MDCU, il faut savoir que le calendrier risque donc de ne pas être très juste pour les prochaines semaines, il sera actualisé lorsque l'on y verra plus clair. N'oubliez pas, le mieux à faire dans l'immédiat est de rester chez vous, à lire ou relire des comics par exemple. L'urgence est votre santé et celle des autres. Et une fois la crise passée, on pourra tous aller se ruer chez son libraire préféré pour rattraper son retard. Il en aura bien besoin !