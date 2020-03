[Zap' MDCU] Sorties du 11/03/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 11 mars ! Chez DC Comics, on a du bon avec The Flash , qui a repris sa numérotation originelle, et du moins bon avec Young Justice . Chez Marvel, on se fait une spéciale Star Wars avec le début de Bounty Hunters, le suite de Darth Vader et la conclusion de The Rise of Kylo Ren.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) The Flash Age Part 2 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Howard Porter Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Howard Porter

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE