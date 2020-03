Trailer de Spawn dans Mortal Kombat 11

Le prochain DLC de Mortal Kombat 11 contiendra le personnage de Spawn, créé par Todd McFarlane, et une série de costumes pour les autres. Il sortira le 11 mars en accès anticipé pour ceux qui ont déjà acheté le DLC, et le 24 mars pour les autres, sur PC, PS4 et Xbox One. Netherrealm a dévoilé une vidéo de gameplay de l'anti-héros, dont la voix est celle de Keith David, son doubleur dans la série TV HBO :