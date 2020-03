Les Omnibus de Panini évoluent

Comme vous le savez, Panini Comics proposait chaque fin d'année deux albums de leur collection Omnibus, soit deux gros pavés à un prix unique de 66 puis 70€. Cependant, l'année dernière, l'éditeur en a proposés un nombre plus important, et ce sera le cas aussi cette année. Le problème du prix unique, c'est que certains albums sont plus avantageux que d'autres, puisque la pagination pouvait varier de quelques dizaines de pages. Les lecteurs s'en sont souvent plaints.

Panini les a entendu et a décidé de proposer une gamme de prix concernant leurs Omnibus. Désormais, le prix de 70€ sera réservé aux albums de plus de 700 pages. Pour les tailles les plus raisonnables, de 501 à 700 pages, il faudra compter 60€, tandis que les livres de 500 pages ou moins seront à 50€. De plus, le format est plus grand que les anciens omnibus, puisque désormais la taille est équivalente à celle des Marvel Deluxe.

Le premier Omnibus à inaugurer cette gamme de prix est La Mort de Spider-Man prévu pour juillet. Il fera 672 pages, et donc sera proposé à 60€. Il contiendra toute la série Ultimate Comics Spider-Man (#1 à 15) et sa suite, c'est-à-dire Ultimate Spider-Man #150 à 160. Ce sera donc la suite et fin des 12 Marvel Deluxe Ultimate Spider-Man .

Cette collection Omnibus semble donc devenir une prolongation de la collection Marvel Deluxe, pour les paginations les plus élevées.