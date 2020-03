Bad Mother, la prochaine création de Deodato Jr

Mike Deodato Jr va sortir une nouvelle série intitulée Bad Mother. Il s'occupera des dessins, tandis que Christa Faust sera au scénario. Il s'agit d'une création pour l'éditeur AWA Studios, fondé par Axel Alonso et Bill Jemas en 2018. L'histoire s'intéressera à une mère de famille dont la fille a été enlevée, et qui décide de s'occuper de l'affaire personnellement. Au programme, un thriller violent qui explore le côté sombre d'un personnage apparemment sans histoire. Le premier numéro sortira le 1er juillet aux Etats-Unis, et vous pouvez en voir un aperçu dans la galerie d'images ci-dessous.