Le reboot de Wildcats est annulé

Annoncé il y a quelques temps déjà, la série Wildcats devait être relancée par Warren Ellis avec Ramon Villalobos aux dessins. En août 2019, après un retard important, le dessinateur se voulait rassurant. Finalement, Ellis vient d'annoncer que la série était annulée, parce que Villalobos ne voulait pas s'en occuper, et qu'aucun remplaçant n'avait été trouvé.

L'artiste s'est alors exprimé comme quoi il était déprimé et qu'il a essayé de tout mettre dedans. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire, surtout que c'est l'un des travaux dont il est le plus fier, c'est surtout qu'il a mis trop de temps. Bref, tout ça n'est pas très clair, le seul point qui semble certain, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelle série Wildcats pour le moment.