Komics Initiative annonce des titres à venir

Alors que Fox-Boy : Troisième souffle a une date de sortie officielle (le 28 février), et que Sky Masters of the Space Force est financé, Komics Initiative est en train de faire une série de cinq annonces de publications à venir.

L'éditeur proposera un financement participatif pour Scars, une mini-série policière de 2002 écrite par Warren Ellis. Ce sera donc le troisième album du scénariste à paraitre chez Komics Initiative, après Apparat et Bad World + Do Anything. D'ailleurs, ces titres se partagent aussi un dessinateur : Jacen Burrows. La publication se fera dans un album complet de 180 pages. La campagne est prévue pour 2020 sans plus de précision, mais une couverture provisoire a été proposée, réalisée par Aurélien Police.

La deuxième annonce concerne ni plus ni moins que Fox-Boy. Nous savions que cette campagne allait arriver, puisque Laurent Lefeuvre, le créateur du personnage, avait récupéré les droits des albums publiés par Delcourt. Il proposera donc une réédition augmentée, puisqu'elle aura un grand format, plus de pages, une nouvelle colorisation, un texte remanié et d'autres surprises. Ils seront intitulés tomes 2 et 3, pour s'incrire plus facilement dans la collection, et la campagne de financement participatif arrivera vers mi-avril.

Il reste trois annonces à faire pour l'éditeur dont nous vous tiendrons informés, du moins s'il s'agit de comics.