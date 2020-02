Sky Masters en financement participatif

Après Cannon et Young Romance, Komics Initiative, le petit éditeur qui grimpe, continue d'explorer le catalogue des génies des comics que sont Jack Kirby et Wallace Wood. Toujours en passant par une phase de financement participatif, il s'attaque cette fois à Sky Masters of the Space Force, une série de strips de science-fiction publiés aux Etats-Unis entre 1958 et 1961, nous racontant l'histoire d'un astronaute américain.

L'intérêt du livre est bien entendu les planches du grand Jack Kirby, et sa collaboration à l'encrage avec l'immense Wallace Wood qui n'avait déjà rien à prouver à l'époque en matière de SF, et Dick Ayers. L'album sera un grand format à l'italienne cartonné d'un minimum de 436 pages. Bien entendu, comme tout bon financement participatif, plusieurs paliers et contributions sont présents, et pour avoir tous les détails, je vous invite à visiter la page Ulule du projet : https://fr.ulule.com/sky-masters-comics/