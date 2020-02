Vestron dévoile une partie de son catalogue pour 2020

L'éditeur Vestron vient de dévoiler une partie de son catalogue pour l'année 2020. Il s'agit des 14 premiers titres qui couvrent les mois de février à juillet. Voici la liste :

ALIEN 3 (sorti)

Evil Dead 2 La Série #3 (février)

Aliens Defiance vol.2 (mars... et 100% dans l'ordre...)

La Planète des Singes (avril)

Evil Dead 2 Hors Série #2 : Evil Ed (mai)

G.I. JOE : Threat Matrix - volume 2 (mai)

PROMETHEUS Fire and Stone tome 1 (mai)

Aliens, La Série Originale - intégrale, volume 2 (mai)

TRANSFORMERS Volume 1 (juin)

PROMETHEUS Life and Death tome 1 (juin)

Aliens : Resistance (juin -séquelle d'Aliens Defiance-)

Alien vs Predator : Thicker than Blood (juillet)

PROMETHEUS Fire and Stone tome 2 (juillet)

Hurlements, La Reine des Loups (juillet)

A côté de cela, il est également à noter que l'éditeur prévoit un total de 28 titres pour cette année. Autrement dit, nous n'avons ici que la première moitié des titres. Concernant les autres titres, il y a encore beaucoup de mystère. Néanmoins, on peut déjà s'attendre à voir la double saga Prometheus : Fire and Stone et Life and Death de mai à décembre pour un total de 8 volumes :

Prometheus Fire and Stone

tome 1 : Prometheus

tome 2 : Predator

tome 3 : AvP

tome 4 : Aliens + Prometheus Omega

Prometheus : Life and Death

tome 1 : Predator

tome 2 : Prometheus

tome 3 : Aliens

tome 4 : AvP + Prometheus Final Conflict

L'ordre de parution suit le cours de l'histoire principale (les deux cycles se mélangent à partir du second tome de chaque),

Les tomes 3 et 4 de "Life and Death" concluent cette histoire principale en révélant un élément majeur de la continuité canonique des films Alien, Predator et AvP tandis que les tomes 3 et 4 de "Fire and Stone" suivent la trame secondaire des 2 premiers et reviennent sur les origines de la double saga et son lien avec le film Aliens.

Vestron terminera ses séries Aliens, Predator et AvP (tout a une fin...) avec plusieurs omnibus, et au moins six autres albums inédits à paraître au second semestre (dont "Predator : Chasseurs 3" et "Alien par Dan O'Bannon, le scénario abandonné").