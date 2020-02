[Zap' MDCU] Sorties du 05/02/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 05 février ! Un zap assez équilibré cette semaine avec l'anthologie Crime of Passion et l'arrivée de Robert Venditti sur Justice League chez DC Comics, le one-shot The Immortal Hulk : Great Power et Darth Vader chez Marvel et Gideon Falls et l'adaptation de l'anime Aggretsuko en indés.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Part 1: Impact Ecrit par Robert Venditti Dessiné par Douhg Mahnke & Richard Friend Couverture de Bryan Hitch Ecrit par Robert Venditti Dessiné par Douhg Mahnke & Richard Friend Couverture de Bryan Hitch

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) More Than Maybe & Other Stories Ecrit par Steve Orlando / Stephanie Phillips / Sam Johns & James Tynion IV / Philip Kennedy Johnson / Sina Grace / Jordan Clark / Mat Groom / Jay Baruchel / Liz Erickson / Ram V Dessiné par Greg Smallwood / Riley Rossmo / Gleb Melnikov / Paul Fry & Mark Farmer / Mike Norton / Kieran McKeown & Dexter Vines / Anthony Spay , Jason Paz & Wade Von Grawbadger / Andie Tong / Abel / John Paul Leon Couverture de Yasmine Putri The Batman in More Than Maybe

Wildcat in Pulling Punches

Pied Piper in Secret Admirer

Green Arrow & Black Canary in The Crimson Bomber

Plastic Man in The Prettiest Thing

Batwoman in Out of the Past

Slam Bradley in One Last Dance

Nightwing & Batgirl in (K)night Falls In Blüdhaven

Catwoman in Can't Buy Me Love

The Question in Reflections of the Heart Ecrit par Steve Orlando / Stephanie Phillips / Sam Johns & James Tynion IV / Philip Kennedy Johnson / Sina Grace / Jordan Clark / Mat Groom / Jay Baruchel / Liz Erickson / Ram V Dessiné par Greg Smallwood / Riley Rossmo / Gleb Melnikov / Paul Fry & Mark Farmer / Mike Norton / Kieran McKeown & Dexter Vines / Anthony Spay , Jason Paz & Wade Von Grawbadger / Andie Tong / Abel / John Paul Leon Couverture de Yasmine Putri The Batman in More Than Maybe

Wildcat in Pulling Punches

Pied Piper in Secret Admirer

Green Arrow & Black Canary in The Crimson Bomber

Plastic Man in The Prettiest Thing

Batwoman in Out of the Past

Slam Bradley in One Last Dance

Nightwing & Batgirl in (K)night Falls In Blüdhaven

Catwoman in Can't Buy Me Love

The Question in Reflections of the Heart

LES GRANDS DE L'INDé