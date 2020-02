[Zap' MDCU] Sorties du 29/01/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 29 janvier ! Chez DC Comics, on s'est concentré sur la fin du run de Scott Snyder sur Justice League et la suite de The Flash . Chez Marvel, on est revenu Immortal Hulk , New Mutants et Star Wars et on s'est laissé tenté par le one-shot Weapon +: World War IV. En indés, on a testé Frankenstein Undone de Mike Mignola et on poursuit la lecture d'Olympia.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Frankenstein Undone #1 Ecrit par Mike Mignola, Scott Allie Dessiné par Ben Stenbeck Couverture de Ben Stenbeck Ecrit par Mike Mignola, Scott Allie Dessiné par Ben Stenbeck Couverture de Ben Stenbeck





(1) Aftermath: Ice and Lightning Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona





(1) The Destiny Path Part II Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R.B. Silva Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R.B. Silva

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Cometh The Hour Ecrit par Al Ewing Dessiné par Joe Bennett Couverture de Alex Ross Ecrit par Al Ewing Dessiné par Joe Bennett Couverture de Alex Ross





(1) Weapon Plus: World War IV #1 Ecrit par Benjamin Percy, Ryan Cady Dessiné par David Baldeon, Georges Jeanty Couverture de Kyle Hotz & Dan Brown Ecrit par Benjamin Percy, Ryan Cady Dessiné par David Baldeon, Georges Jeanty Couverture de Kyle Hotz & Dan Brown





(1) Not As Hoped Ecrit par Ed Brisson Dessiné par Flaviano Armentaro Couverture de Rod Reis Ecrit par Ed Brisson Dessiné par Flaviano Armentaro Couverture de Rod Reis

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Justice / Doom War Finale Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Jorge Jimenez, Daniel Sampere, Juan Albarran Couverture de Tyler Kirkham Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Jorge Jimenez, Daniel Sampere, Juan Albarran Couverture de Tyler Kirkham

LES GRANDS DE L'INDé