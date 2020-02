La série The Dreaming relancée en mai

MAJ : Comme on s'en doutait, la série The Dreaming sera bien relancée en mai sous le titre The Dreaming: Waking Hours. Elle reprendra la suite directe de la précédente, et s'intéressera aux cauchemars. Il s'agira d'une mini-série écrite donc par G. Willow Wilson et dessinée par Nick Robles, et le premier numéro arrivera le 6 mai aux Etats-Unis.

DC Comics a annoncé dans ses sollicitations que le numéro 20 d'avril de The Dreaming serait le dernier de la série. Pour rappel, l'univers de Sandman avait été relancé en 2018, et The Dreaming faisait partie des quatre séries lancées pour l'occasion.

Cette annonce est d'autant plus surprenante qu'une nouvelle équipe artistique, composée de G. Willow Wilson et Nick Robles, avait été annoncé en octobre sur le numéro 19 de mars. Cependant, le #19 et le #20 gardent l'ancienne équipe, Simon Spurrier et Bilquis Evely. Il serait donc possible que la série soit relancée avec un nouveau #1 et la nouvelle équipe, mais rien de confirmé pour le moment. Ou peut-être que les plans ont changé tout simplement, l'avenir nous le dira !