[Review VF] Silent Dragon

La review du jour est un titre proposé par Glénat Comics. Il s'agit de Silent Dragon. Le numéro est écrit par Andy Diggle et est dessiné par Leinil Yu. Il est sorti le 6 novembre pour 18.50€.

Amour, trahison, honneur et guerre sans merci dans les coulisses du Néo-Tokyo de 2063.

Tokyo, 2063. La ville a évolué en une gigantesque mégalopole techno-punk. Renjiro est le conseiller et stratège du plus grand criminel japonais : le seigneur de guerre yakuza Hideaki. Sous sa direction, le clan du Dragon Noir a pris le contrôle des quartiers malfamés de Honshu en éliminant avec force et cruauté tous ses opposants. Mais Hideaki a d'autres ambitions que de régner sur la pègre : il projette de renverser le gouvernement lui-même. Sa soif de domination est telle qu'il s'imagine défaire la junte ultra-nationaliste et surarmée qui protège le pouvoir en place. Rien ne semble en mesure de l'arrêter.

Déchu, éliminé, Renjiro n'aura d'autre choix que de devenir un pion des ennemis de Hideaki, qui lui offrent une nouvelle vie, un nouveau nom, et une technologie encore jamais vue. Restera-t-il encore une fois un pion, à l'heure où le destin du Japon se joue entre deux ennemis prêts à tout ?





Silent Dragon est une lecture pour le moins surprenante notamment grâce à son univers assez bluffant. Bien sûr, le mixte univers futuriste / univers traditionnel n'est pas nouveau. Néanmoins, il est vrai qu'il est rare que l'on tombe dans les extrêmes proposés par cet ouvrage. Après tout, sur une planche, vous avez de la haute techologie dans tous les coins et deux planches après, vous avez un personnage qui parle d'esprit de la forêt. C'est un petit peu cela l'univers de Silent Dragon. Par contre, autant dire que ces deux éléments ne sont en aucun cas synonyme d'harmonie. La technologie est utilisée à mauvais escient tandis que l'esprit plus traditionnel est surtout la possibilité d'avoir des combats au katana. Vous vous en doutez, le tout donne lieu à plusieurs scènes assez violentes et sanglantes. Le principe de la guerre de gangs n'a, ici encore, strictement rien de nouveau mais propose un contexte suffisamment solide à l'histoire pour pouvoir rebondir sans trop de problèmes. En somme, un univers attrayant et une histoire assez intéressante à suivre.

Tu ne peux plus rester silencieux. Il est temps de choisir un camp.

A côté de cela, il est vrai que le récit n'est pas sans défaut non plus. Le lecteur n'est clairement pas accompagné au début de l'histoire, beaucoup d'éléments sont à assimiler assez rapidement et le découpage peut facile vous obliger à revenir un peu en arrière pour bien suivre l'action. De plus, les dialogues ont beau être plutôt bons, ils restent très nombreux ce qui peut rendre bien moins fluide et légère la lecture. Bref, il s'agit du genre de livre avec lequel il vaut mieux rester concentrer. Enfin, les personnages sont souvent assez convenus tout comme leurs réactions ou même les échanges qu'ils ont les uns avec les autres. Fait plutôt rare, la présence de longs monologues ne changent absolument pas la donne, malheureusement. Par contre, il est vrai que certains points soulevés méritent réflexion.

Peuple du Japon ! Lève-toi et rejoins-nous ! L'heure est venue de briser les chaînes de l'oppression ! Que la voix du peuple se fasse entendre !

Concernant la partie graphique, les dessins sont plutôt bons notamment en ce qui concerne la robotique. Chaque apparition d'un robot est synonyme d'impact visuel lors de la lecture. Rien que la dernière image du premier chapitre ou la double page en début de deuxième chapitre envoient du lourd. De plus, l'univers étant ce qu'il est, le mélange robots futuristes et ambiance plus traditionnelle donne lieu à des planches assez savoureuses. Le combo mecha/combats au katana est vraiment appréciable. De manière générale, la mise en scène est plutôt bonne tout comme la colorisation. Le jeu des ombres est également à saluer. En fait, le seul point négatif relève du découpage. Il arrive plus d'une fois qu'il soit assez hasardeux ce qui nous laisse avec des scènes parfois extrêmement floues. Ainsi, il arrive parfois que l'on se perde dans l'action. Dommage.

En bonus, vous trouverez le carnet de croquis, les recherches graphiques ainsi que les biographies des auteurs. Les travaux de recherches sont assez bluffants et particulièrement intéressants. L'étape du crayonné, les peintures... le travail proposé est vraiment intéressant.