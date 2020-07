Glénat Comics donne des nouvelles de ses parutions

L'éditeur français de comics indépendants, Glénat Comics, a tenu à donner des nouvelles de son catalogue et des parutions en cours et à venir, par l'intermédiaire de son directeur éditorial, Olivier Jalabert. La crise sanitaire liée au covid-19 a, on le sait, bien endommagé le secteur de la culture et des éditeurs ayant un petit catalogue à gérer avec attention, se retrouvent à devoir faire le point, et des choix.

À retenir, les grosses séries phares de l'éditeur seront peu impactées, d'autres sont toujours dans les tuyaux mais décalées à 2021 et malheureusement, quelques séries n'iront pas jusqu'au bout. Voici le message posté par l'éditeur avec tous les détails, et bonnes ou mauvaises nouvelles, nous pouvons en tout cas féliciter et remercier Glénat pour sa communication aussi ouverte et sincère à l'égard de son lectorat.

Chères lectrices, chers lecteurs,



Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre fidélité et votre passion, vous qui nous suivez depuis notre (re)naissance il y a six ans déjà, et vous qui venez peut-être de découvrir nos comics.



Vous vous posez des questions sur notre catalogue et c’est bien normal, notamment concernant certaines séries entamées.



Le marché du comics américain est formidable car il est très riche en proposition éditoriale, dans sa diversité de styles, de genres et d’auteurs ou d’autrices. C’est parfois dur de se restreindre et de ne pas vouloir vous en faire découvrir beaucoup de ces pépites, parfois bien cachées chez les éditeurs indépendants. Cependant le marché du comics reste dominé par les blockbusters, ce qui nous amène à devoir faire des choix éditoriaux.



Rassurez-vous, la collection n’est pas prête de disparaître ! Nous poursuivons notre activité en resserrant notre production.



Voici les nouvelles sur nos parutions, en toute transparence avec vous :



Oui, nous poursuivons nos séries phare, bien sûr, comme Lady Mechanika, Lazarus, The Wicked + The Divine auxquelles se joint la dernière-née The Power of the Dark Crystal, la série dérivée de l’univers magnifique de Jim Henson et qui fait suite au film mythique de 1982 ; puis, nous proposerons toujours le sympathique univers comics d’Archie et sa joyeuse bande de copains de Riverdale au travers du label Log-in, notre écrin dédié aux comics et B.D. Young Adult. Et oui, nous étudions toujours la possibilité de sortir la suite de Power Rangers avec l’éditeur américain Boom Studios mais nous avons besoin de revoir notre stratégie 2021-2023 avant de vous donner de plus amples nouvelles.



Nous vous demandons simplement encore un peu de patience pour le quatrième Harrow County que ce satané virus nous force à décaler à 2021.



Ce qui nous amène aux mauvaises nouvelles : Ce tome 4 de Harrow County sera le dernier de la série. Nous ne serons pas en mesure d’aller plus loin. Nous sommes par ailleurs contraints d’abandonner nos projets pour Wayward. Nous ne pouvons plus vous proposer la suite de la série. Même chose concernant Ragnarök, pour lequel nous n’avons pas renouvelé les droits.



Nous vous confirmons cependant les séries de l’univers Archie que nous vous avions annoncées, telles que Vampironica et Afterlife with Archie. Ces parutions ont glissé elles aussi sur le planning de 2021.



Et pour la suite ? Nous vous préparons tout de même de belles choses et nous vous donnons RDV cet automne, avec la parution de CODA, que vous avez pu découvrir dans notre fascicule Free Comic Book Day 2020. Lady Mechanika sera également de retour en octobre et nous savons de source sûre que la suite de Lady Killer ne devrait plus tarder à arriver aux États-Unis et nous ne manquerons pas de vous la proposer en français. La suite de Black Magick est aussi dans les tuyaux ainsi que le deuxième volume d’une série qui n’a pas fini de faire parler d’elle avec l’arrivée la semaine dernière de son adaptation live sur Netflix, la formidable The Old Guard.