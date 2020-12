Glénat arrête la publication de la série Power Rangers

On sentait que le couperet allait tomber, c'est désormais officiel : l'éditeur Glénat Comics ne continuera pas la publication de la série Power Rangers. L'annonce a été faite par le rédacteur éditorial Olivier Jalabert, qui explique être face à une situation compliquée, alors que la série est gérée par l'éditeur américain BOOM! Studios, mais aussi et surtout par le groupe Hasbro derrière. Le manque de lecteurs de la série en France fait que l'éditeur ne peut plus proposer de nouveaux tomes sans subir une perte sèche.

Power Rangers s'arrête donc après quatre tomes publiés en France, dont le dernier il y a déjà un peu plus d'un an. L'annonce a été fait lors d'une rencontre "virtuelle" avec l'artiste Mirka Andolfo, pour la sortie de l'album Mercy. Vous pouvez retrouver le passage en question vers 1h07mn sur la vidéo ci-dessous, si cela vous intéresse.