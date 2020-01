[Sorties Comics] Mercredi 15 Janvier

Panini Comics

Auteurs : Bellaire, Whedon, Mora



Vous croyez connaître l'histoire de Buffy Summers ?Détrompez-vous et redécouvrez Sunnydale dans cette toute nouvelle série qui revient aux débuts de l'héroïne. Tout peut arriver !

(Contient les épisodes US Buffy The Vampire Slayer 1-5 inédits)

Prix : 18€