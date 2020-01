[Zap' MDCU] Sorties du 08/01/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 8 janvier ! Chez DC Comics, c'est une petite semaine avec la reprise en main de Batman par James Tynion IV et Young Justice . Chez Marvel, on est revenu sur The Rise of Kylo Ren et on a testé la mini-série Star et le one-shot Miles Morales: The End. En indés, on suit toujours Teenage Mutant Ninja Turtles/ Mighty Morphin Power Rangers et Gideon Falls mais on a aussi été voir 20XX.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Their Dark Designs Part 1 / Epilogue Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Tony Daniel & Danny Miki / Guillem March Couverture de Tony Daniel





(1) Birth of A Dragon Part One Ecrit par Kelly Thompson Dessiné par Javier Pina, Filipe Andrade Couverture de Carmen Nunez Carnero & Jesus Aburtov

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Lost in the Multiverse Finale Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par John Timms Couverture de John Timms

LES GRANDS DE L'INDé