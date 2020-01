[Review VF] Monstress Tome 4

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Monstress Tome 4. Il est écrit par Marjorie Liu et est dessiné par Sana Takeda. Il est sorti le 6 novembre pour 16.50€.

Maika et Corvin se lancent à la recherche de Kippa, à travers un pays où les dangers guettent à chaque instant. Kippa, livrée à elle-même, va devoir faire face à ses propres démons pour assurer sa survie. Un étranger compliquera la tâche de Maika. Manifestement lié à son enfance, il sèmera le doute dans ses souvenir sbrumeux. Plus que jamais, ses origines seront au centre de toutes les préoccupations. Mais est-elle vraiment prête à y faire face ?

Au coeur du continent asiatique, au cours d'une uchronique début de XXème siècle, Maïka est une jeune fille qui tente au mieux de survivre aux traumatismes de la guerre. Elle supporte également les effets d'un lien psychique qui l'unie à un monstre d'une autre dimension.

Si nous parlons peu de Monstress sur MDCU, ce n'est en aucun cas par manque de qualité. Ce quatrième tome prouve même qu'il existe encore des comics sur lesquels nous ne savons même pas ce que nous préférons entre les dessins et le scénario. Pourtant, la réponse est évidente. Il ne faut tout simplement pas se poser la question est juste... doublement apprécier.

Tais-toi... tu risques de dire quelque chose que tu regretteras. Tu n'es sûrement pas arriérée au point de ne pas savoir ce que je suis.

Avce Monstress, vous êtes tout simplement dans le haut du panier des comics de Heroic Fantasy. Cerise sur le gâteau, seuls les codes sont repris. Pour le reste, c'est tout bonnement zéro copier/coller, zéro clichés. L'univers est assez unique et offre beaucoup de créatures totalement inventées. Ces dernières ne sont pas forcément aussi étonnantes que celles de comics du type Saga, mais elles restent largement appréciables. Chaque personnage (principal ou secondaire) est travaillé, ce qui permet d'avoir un récit qui est construit et qui évolue. On comprend la psychologie de chacun d'entre eux, aussi complexe soit-elle ce qui nous permet de comprendre chacun de leurs choix dans aucun problème. Ils sont complexes mais leurs réactions restent parfaitement logiques. Ce réel travail au niveau de la complexité des sentiments est tout simplement jouissif. On suit avec un grand intérêt Maika, bien sûr, mais ce n'est clairement pas le seul personnage digne d'intérêt. Ajoutez à cela de la violence, du sang, des scènes épiques, de très bons dialogues et vous avez l'un des meilleurs récits de l'écurie Delcourt de ces derniers temps.

Ce sont mes amis. Ma famille. La loyauté est tout. C'est l'honneur. La vie. Mais quand la cour découvrira que je t'ai épargnée... Peu leur importera ma loyauté. A leurs yeux, j'aurai trahi ma foi. Et je serai condamné à mort. Je ne te dois rien, demi-loup. Alors qu'au contraire, toi...

Pour ce qui est de la partie graphique, c'est tout simplement... sublime. Le travail fourni est tout bonnement incroyable et il est difficile de ne pas s'attarder sur chacune des planches tant nous désirons décortiquer chaque trait, chaque nuance de couleur, chaque mouvement, chaque jeu d'ombre. Sana Takeda possède un sens du détail extrêmement prononcé ce qui nous donne un résultat final pour le moins impressionnant. Les costumes, les décors, les visages des personnages... Tout ou presque et à saluer. Et c'est exactement la même chose concernant la colorisation ou les covers. Rien que les différentes nuances de bleu mériterait un paragraphe. Mention spéciale à la cover du numéro 20.