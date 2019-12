Le festival Superhéros de Toulouse se dévoile

C'est officiel : la seconde édition de Superhéros, le Festival International des Comics de Toulouse-Labège se tiendra cette année encore au Centre de Congrès Diagora les 27 et 28 juin 2020. En attendant d'en savoir plus sur cet évènement, on vient d'apprendre le nom du premier invité. Et ce sera du lourd ! En effet, le musculeux comédien Lou Ferrigno qui incarnait Hulk dans la série L'Incroyable Hulk dans les années 1970 / 1980 a officialisé sa présence. Il sera disponible durant tout le week-end pour des conférences et des dédicaces.

Pour information, contrairement à l'année précédente, le festival Superhéros se totalement indépendant du Festival PopCon qui aura lieu le 25 et le 26 avril 2020... au Centre de Congrès Diagora, bien sûr !