[Review VF] Ody-C Omnibus

Après avoir publié Sex Criminals, Glénat publie une autre série écrite par Matt Fraction, Ody-C, dont l’intégralité est contenue dans un album. Un récit complet donc, dont nous allons vous donner un aperçu.

Le titre de la série ne laisse pas de place à l’ambiguïté : Matt Fraction va nous raconter l’histoire de L’Odyssée d’Homère. Enfin, à quelques détails près, puisqu’il s’agit d’une version science-fiction, mais attention, rien à voir avec Ulysse 31 et Nono le petit robot. Fraction reprend bien la trame du récit d’Homère, avec le Cheval de Troie, le Cyclope, et tout le toutim, mais il semble rajouter d’autres éléments mythologiques, et établit un changement de taille. Il inverse en effet les genres : Ulysse (Odysseus en anglais) devient Odyssia par exemple, et l’Olympe est du coup composée en grande partie de femmes.

Le récit se déroule dans l’espace, avec des vaisseaux appelés Vivenefs, et on suit les trois victorieuses de la bataille de Troiia : Odyssia, Gamen et Enée, donnant grosso modo trois histoires. Il y a cependant tout un pan spirituel, avec l’histoire des Olympiennes, les déesses de l’Olympe. Fraction narre son récit comme un livre, sans bulle de dialogue pour la partie « réelles ». Seules les déesses ont droit à la parole. Les références à la mythologie sont nombreuses, et il est conseillé de connaitre un peu pour s’en sortir, car le récit est dense.

Il ne faut en revanche ne pas être conservateur, et ne pas avoir peur de la provocation, car Fraction n’hésite pas à bousculer les codes. A partir de la base de son récit, il se permet de digresser, et de faire de sa narration, et de l’histoire en tant que telle, un exercice de style. Il joue avec les codes, mais aussi beaucoup avec l’aspect viscéral, biologique. Parfois d’une extrème violence, le scénariste ne s’interdit rien. La sexualité est aussi exploitée. L’ambiance globale étant au final assez poisseuse et étrange. Il ne faut pas avoir peur de croiser des femmes à barbe et des sado-maso par exemple.

Ody-C Omnibus

Les dessins sont dans la lignée du récit. Christian Ward expérimente beaucoup, change sa façon de raconter le récit selon les scènes, propose des constructions de planche originales. Les couleurs psychédéliques participent à l’ambiance si particulier du titre. Le trait n’est en revanche pas totalement maîtrisé, ce qui fait un dessin relativement inégal, avec certaines planches qui font un peu amateur. Cependant, le dessinateur s'améliore constamment, et les planches finales n’ont plus ces défauts.

Cet album ne plaira donc clairement pas à tout le monde. Fraction et Ward ont choisi des partis pris osés, et nous offrent une expérience unique à la croisée des genres. Pour peu que vous soyez sensible à ce genre de délire perché, avec des dessins psychédéliques aux couleurs criardes, et avec une bonne connaissance des mythologies grecques et romaines, alors probable que vous prendrez énormément de plaisir à lire ce récit intelligent et maîtrisé. Concernant le travail de Glénat, l’album a le même défaut que d’autres albums de l’éditeur : un lettrage avec des tailles de police différentes, assez perturbant à la lecture. Il s’agit cependant d’une publication audacieuse, qui mérite sa traduction pour la proposition qu’elle représente.