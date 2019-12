[Review VF] Jenny Finn

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Jenny Finn, écrit par Mike Mignola et Troy Mixey et dessiné par ce dernier et Farel Dalrymple. Il est sorti le 16 octobre pour 18,95€.

Avec Jenny Finn le talent de Mike Mignola et le dessin évocateur de Troy Nixey sont au service de ce récit dont l’atroce délice de lecture s’insinue irrémédiablement sous la peau du lecteur.

Londres. Ère victorienne. Dans le quartier des docks, la population fait face à une double menace : une peste qui laisse des cadavres couverts de tentacules et un éventreur qui assassine des femmes. Un homme a bien été arrêté et exécuté pour ces meurtres, mais il ne les a pas commis. Lorsque les enquêteurs tombent sur une fille née en mer, porteuse d’une malédiction, les choses ne font qu’empirer…

S'il y a bien un auteur que l'éditeur semble particulièrement apprecié, c'est bien Mike Mignola. En effet, il est plutôt rare que ce dernier passe entre les mailles du filet. Le 16 octobre encore, c'est l'auteur américain qui est mis en avant à travers Jenny Finn. On notera néanmoins une petite différence cette fois dans le sens où ce dernier ne porte pas la casquette de dessinateur. en effet, la cover a beau être de son fait, le reste de la partie graphique est laissée à Troy Nixey puis Farel Dalrymple. De son côté, Mignola sera en charge du scénario.

C'est-y pas une pitité, hein ? Deux beaux gars comme nous... Toutes ces années à débarquer le poisson.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Delcourt nous propose ici une oeuvre pour le moins différente. Il faut dire aussi que le synopsis n'est pas sans rappeler certaines choses. Nous sommes à Londres durant l'ère victorienne et plusieurs femmes se font massacrées, éventrées. Vous l'aurez compris, le récit a une petite touche Jack L'Eventreur. Un récit historique ? Absolument pas puisque fantômes, créatures bizarres et autres tentacules ne tardent pas à montrer le bout de leur nez. Le mélange des genres est maîtrisé, la narration intéressante et les idées sont à la fois bonnes et nombreuses. Le vocabulaire utilisé permet une bonne immersion et apporte une bonne dose de réalisme dans cette histoire où le surnatural régne pourtant en maître. Ajoutez à cela des débats plutôt intéressants, pas mal de jeux avec le lecteur, les non-dits et les apparences et vous avez un opus plutôt bien rythmé devant lequel on ne s'ennuie pas.

Le tueur de putes frappe encore.

Pour ce qui est de la partie graphique , on notera qu'il y a de très bonnes choses à se mettre sous la dent. Les décors et les créatures sont plutôt impressionnants. Les visages des personnages sont déjà un petit peu plus discutables mais pas plus que ce que Mignola a l'habitude de proposer. Pour ceux qui se basent sur le travail de ce dernier, il n'y a pas non plus de quoi être perturbé donc. Après, dans un sens, on ne peut nier que le style de Nixey colle plutôt bien à l'ensemble de l'oeuvre. Il serait donc dommage de rester bloquer sur ce point. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que les dessins perdent un peu en force une fois que Dalrymple prend le relais. Autant dire que la lecture va s'annoncer difficile si vous avez d'ores et déjà du mal avec le travail de Nixey. Pour le reste, la colorisation et le découpage sont de qualité et contribuent également à l'ambiance générale de l'oeuvre.

En bonus, vous trouverez le carnet de croquis avec pas mal de déclarations de l'auteur ainsi que les covers de Mike Mignola avec le style qu'on lui connait.