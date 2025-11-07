  1. Accueil
  Marvel annonce Wolverine: Weapons of Armageddon, première étape de son prochaine event

Marvel annonce Wolverine: Weapons of Armageddon, première étape de son prochaine event

07 Novembre 2025
Marvel annonce Wolverine: Weapons of Armageddon, première étape de son prochaine event

Actuellement, Marvel est en train de bosser sur Armageddon. Un event qui va redéfinir les Avengers, en proposant une version jamais vue depuis Avengers: Disassembled. Pour les intéressés, vous trouverez plus de détails ici.

Aujourd'hui, nous apprenons que Chip Zdarsky, qui va chapeauter un peu tout ça, va lancer une nouvelle série aux côtés de Luca Maresca. Intitulée Wolverine: Weapons of Armageddon, elle débutera en février et fera office d'introduction au futur event qui, selon les dernières rumeurs, nous conduirait vers un nouveau reboot.

Voici le synopsis du titre :

L'ARMAGEDDON FRAPPE L'UNIVERS MARVEL !

Lorsqu'une vieille connaissance entraîne Logan dans la recherche d'un nouveau mutant enlevé, les méthodes terrifiantes du programme Arme X, désormais démantelé, refont surface. Wolverine, suivant la piste du sauvage Tyler – et celle de son propre traumatisme –, se retrouve engagé dans une course mortelle contre PRIMEWARRIOR, une corporation créant des super-soldats… qui vient d'engager un visage bien connu : le redoutable NUKE, surarmé et amélioré !

Cela ne vous intéresse pas ? Nous vous conseillons de changer d'avis. Ou plutôt... Zdarsky vous conseille de changer d'avis ! Voici ce que le scénariste a déclaré sur le sujet :

Pour les lecteurs de Captain America, c'est un incontournable ! Idem pour ceux qui veulent savoir où l'univers Marvel nous mène. Je suis vraiment ravi de pouvoir raconter cette histoire colossale, qui débute dans Captain America et prend véritablement son envol ici, dans Wolverine : Weapons of Armageddon !

 

  

Le titre sortira le 18 février. La mini-série tiendra en quatre numéros.

 

 

