La fin d'Imperial : l'évènement cosmique Marvel qui a tout fait basculer !

De l'esprit de Jonathan Hickman nous parvient le nouvel évènement qui va tout changer dans le cosmos Marvel. Manipulations, guerres, trahisons à échelle galactique nous attendent dans le dernier numéro d'Imperial et ses deux derniers tie-ins consacrés à Nova, et aux nouveaux Gardiens de la Galaxie, les Gardiens Impériaux.

Ancienne vidéo : Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity