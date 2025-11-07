  1. Accueil
  3. La fin d'Imperial : l'évènement cosmique Marvel qui a tout fait basculer !

La fin d'Imperial : l'évènement cosmique Marvel qui a tout fait basculer !

07 Novembre 2025
La fin d'Imperial : l'évènement cosmique Marvel qui a tout fait basculer !

 

De l'esprit de Jonathan Hickman nous parvient le nouvel évènement qui va tout changer dans le cosmos Marvel. Manipulations, guerres, trahisons à échelle galactique nous attendent dans le dernier numéro d'Imperial et ses deux derniers tie-ins consacrés à Nova, et aux nouveaux Gardiens de la Galaxie, les Gardiens Impériaux.

 

 

Ancienne vidéo : Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

 

