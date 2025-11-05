Marvel annonce un event Avengers en juin

  1. Accueil
05 Novembre 2025
Marvel a partagé une image annonçant un évènement à venir en juin. Et attention, il va ébranler les fondations de l’Univers Marvel ! Oui, bon, du classique quoi... Pour être plus précis, il va redéfinir les Avengers, en proposant une version jamais vue depuis Avengers: Disassembled. C'est déjà plus précis.

L'event sera écrit par Chip Zdarsky, et se nommera Armageddon. Le terrain sera préparé dans la série Captain America de Zdarsky, forcément, mais il sera aussi une conséquence des récents développements de l’Univers Ultimate, où Miles Morales rentre chez lui avec les mystérieuses Origin Boxes dans Ultimate Spider-Man: Incursion #5.

